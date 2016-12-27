Siirt'te terör operasyonu: 5 tutuklama

Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Kurtalan Cumhuriyet Savcılığınca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 7 şüpheliden M.K.E, F.A, B.K, M.K. ve O.T. Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık" suçundan tutuklandı.

Firari diğer 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.