Son dakika: El Bab'da DEAŞ'tan nasıl temizlenecek?

TSK ve ÖSO'nun Fırat Kalkanı'ndaki ilerleyişi başarıyla sürüyor. En kritik nokta El Bab'da devam eden operasyonda TSK, DEAŞ'ı burada da bitirmeye kararlı. Silahlı Kuvvetler, geçtiğimiz yaz bölücü terör örgütü PKK'nın Sur'da uyguladığı taktiği, El Bab'da uygulayan DEAŞ'ı buradan aynı taktikle temizleyecek.

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın en kritik aşaması olan El Bab'da TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. Geçtiğimiz gün El Bab'ın hakim tepesini ele geçiren birlikler takviye komandoların da bölgeye ulaşmasıyla DEAŞ'ı adım adım bitirme harekatına başladı.

SOKAKLAR TEMİZLENİYOR

El Bab'ın girişini kuşatan TSK ve ÖSO, bundan sonra tıpkı Sur ve Nusaybin'deki gibi sokak sokak temizlik yapacak. El Bab'da PKK'nın hendek kazdığı ilçelerde uyguladığı taktiğin benzerini uygulayan DEAŞ terk ettiği yerlere EYP döşüyor, öldürülen teröristlerin üzerine de bomba düzeneği yerleştiriyor. Daha önceden deneyimi olan komandolar bu tuzakları tek tek imha ediyor. TSK sivillerin zarar görmemesi için gereken hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

TERÖRİSTLERİN KÖKÜ KAZINMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın hendek kazdığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 103 gün süren operasyonlarda 271 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş, toplam 359 el yapımı patlayıcının imha edilmişti. Nusaybin'de ise 81 günde tamamlanan operasyonda 495 terörist etkisiz hale getirilmiş, 508 barikat kaldırılmış, 52 çukur kapatılmış, 1213 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmişti. (Akşam)