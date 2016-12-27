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: Ünlü yazar hayatını kaybetti!

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 21:27
Son dakika: Ünlü yazar hayatını kaybetti!
Son dakika: Ünlü yazar hayatını kaybetti!

İngiliz yazar , 96 yaşında hayatını kaybetti.

Türkçeye "Watership Tepesi" adıyla çevrilen (Watership Down) çocuk kitabının ünlü İngiliz yazarı , 96 yaşında hayatını kaybetti.

Bir grup tavşanın evleri yıkıldıktan sonra yeni bir yuva arayışını konu olan kitap, 14 yayınevi tarafından reddedilmiş, ilk kez 1972 yılında yayımlanabilmişti.

Yazarın eseri kısa zamanda başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede en çok satan çocuk kitapları arasında yerini almıştı.

Adams, 52 yaşında yazdığı bu eserle Carnegie Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Yazarın ayrıca "Shardik", "Veba Köpekleri" isimli iki eseri daha bulunuyor.