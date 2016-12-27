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Son dakika
: Yeni Anayasa çalışmalarında önemli gelişme!
Giriş Tarihi:
27.12.2016
19:12
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Son dakika: Yeni Anayasa çalışmalarında önemli gelişme!
Son dakika: Yeni Anayasa çalışmalarında önemli gelişme!
Yedek vekillik düzenlemesi kaldırılacak.
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