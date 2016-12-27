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: Yeni Anayasa çalışmalarında önemli gelişme!

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 19:12
Son dakika: Yeni Anayasa çalışmalarında önemli gelişme!
Son dakika: Yeni Anayasa çalışmalarında önemli gelişme!

Yedek vekillik düzenlemesi kaldırılacak.

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