Ve İstanbul'da ilk FETÖ davası başladı

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak üzere Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 polisin yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 sanık polis, hakim karşısına çıktı.

Darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ilk duruşma, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında oluşturulan mahkeme salonunda başladı.

Duruşmaya, biri başka suçtan olmak üzere 25'i tutuklu 29 sanık ile avukatları ve 15 Temmuz Derneği avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Fikret Demir, ilk iki gün sanıkların savunmalarını alacağını, üçüncü gün tanıkların dinlenileceğini, dördüncü gün ise taleplerin alınacağını söyledi.

Duruşmaya saat 13.00'te 1 saat öğle arası verileceğini belirten Demir, duruşmanın sesli ve görüntülü kayıt altına alınacağını ve 110 dakikada bir CD kaydı dolduğu için kısa süreli aralar verileceğini ifade etti.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR*

İddianamede, bir kısmı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 sanık polisin, ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ile ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, diğer 8 polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.