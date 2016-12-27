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Yıldırım'ın darbe gecesi görüntüleri ortaya çıktı

  • Giriş Tarihi: 27.12.2016 08:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016 08:42
Yıldırım'ın darbe gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Yıldırım'ın darbe gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı darbe girişimi sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Başbakan Yıldırım, darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka mesaj vermişti.

Televizyonlara telefonla tek tek bağlanarak açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak ediliyordu.

Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan Ankara'ya araçla dönerken konvoyundaki arabalara Jandarma tarafından ateş açılmış ve Yıldırım, o geceyi Kastamonu içerisinde bir kaymakamın evinde geçirmişti.