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merkezli operasyonunda ler gözaltına alındı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 13:12 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 13:27
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerler gözaltına alındı!
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerler gözaltına alındı!

merkezli 22 ilde operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4' ü subay 34 gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 i personel gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 5'inin kara, 2'sinin deniz ve birinin hava kuvvetleri komutanlıkları, 26'sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu kaydedildi.