Başkanı çileden çıkaran çalışma

Manisa’da yaklaşık bir aydır özel bir internet erişim firması tarafından bütün şehre döşenmeye başlanan fiber kablolar nedeniyle kazılan cadde ve sokaklar vatandaşın tepkisine neden oldu. Bir mahalle ziyaretinde cadde ve sokakların halini gören Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve firma çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.

Manisa'da kış aylarının başlamasıyla birlikte merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler'de bir internet erişim firması tarafından yapılan fiber altyapı çalışmaları tepkiye neden oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Merkezefendi Mahallesi'nde yaptığı incelemelerde gördükleri karşısında şok oldu. Cadde, sokak ve kaldırımların kendilerinden izin alınmadan kazılmasına kızan ve vatandaşların şikayetlerini dinleyen Başkan Çerçi, kazı çalışmalarını yapan firma yetkilileri ve çalışanlarıyla sözlü tartışmaya girdi. Milletin parasını kimsenin hoyratça savurmaya hakkı olmadığına vurgu yapan Başkan Çerçi, "Yol benim, ben sana izin vermiyorum, patronuna da söyle. Büyükşehir kendi yollarına versin izni. Siz çalışmanızı yapıp gideceksiniz. Sonra ne olacak? Yunusemre Belediyesi gelsin, tekrar bunları düzeltsin, yapsın, kaldırımları düzeltsin. Milletin parasını harcasın. Benimle boşuna tartışmayın. Dosyalar hazırladım. Ben kamu otoritesiyim burada. Devleti temsil ediyorum, halkı temsil ediyorum anladın mı?" dedi.

Firma çalışanlarından birisinin, "Sen de halkın oyuyla gelmişsen biz de halkız. Buraya hizmet getiriyoruz" şeklinde cevap vermesine sinirlenen Başkan Çerçi, "Sen ticari bir iş yapıyorsun. Halk burada oturanlar. Getirdiğiniz hizmeti parayla getiriyorsunuz, bedava mı getiriyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Firma yetkilisi ise kazı izinlerini Manisa Büyükşehir Belediyesinden aldıklarını ve çalışmanın tamamlandığı sokak ve caddelerde hem asfalt attıklarını hem de kaldırımları yenilediklerini söyledi.

"3 GÜNLÜK BEBEĞİM VAR, DOĞALGAZIM ÇALIŞMIYOR"

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş da yapılan kazı çalışmalarından dolayı apartmanın elektrik kablolarının kesildiğini ve elektriksiz kaldıklarını söyleyerek, "Sabah kazı yaparken elektrik kablolarını koparmışlar. Benim evde 3 günlük bebeğim var. Doğalgazım çalışmıyor" diye tepkisini ortaya koydu.

Yapılan kazı çalışmaları nedeniyle öğrencileri almakta zorlandıklarını ve trafiğin adeta felç olduğunu kaydeden bir öğrenci servisi şoförü ise tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ellerinden gelen bütün zorlukları bize çıkarıyorlar. Yazık günah. Trafik çevirip bize ceza yazıyor."

Bu arada kazılan yollar ve kaldırımlar nedeniyle engelli vatandaşların da zorluk çektiği görülürken, görme engelli bir vatandaş çevredekilerin yardımıyla kazı yapılan caddeden gitmek istediği yöne doğru götürüldü.