Bolu'da gözaltına alınan 11 avukat serbest bırakıldı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 avukat serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 11 avukat, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 8'i de adli kontrol şartıyla salıverildi.