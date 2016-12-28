Celaleddin Ökten ödülleri sahiplerini buldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında imam hatip okullarının açılması için, ilerleyen yaşına rağmen ciddi mücadele veren CelaleddinÖkten'i yeni nesillere tanıtmak ve hatırasını canlı tutmak amacıyla Celaleddin Ökten Ödülleri gecesi düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nundaki ödül gecesine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Merhum Celaleddin Ökten'nin kızı F. Züheyra Ökten, basın mensupları, sanat, edebiyat, müzik, spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri, imam hatip öğrencileri, imam hatip dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İMAM HATİPLER MÜNEVVER BİR NESLİN ÖNCÜSÜ

Ödül gecesinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, imam hatip okullarının çok ciddi ve önemli bir toplumsal ihtiyacın gereği olarak ortaya çıktığını söyledi. Geçmiş dönemlerde birçok engellemelere rağmen, Celalleddin Ökten gibi aydın şahsiyetlerin dirayet ve gayretleri ile imam hatip okullarının varlığını koruduğunu belirten Bakan Avcı, "İmam hatip okulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan münevver bir neslin yetişmesinde önemli rol oynadı. Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok mühim yeri olan imam hatip okullarımız, bugün de başka diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor. ÖNDER gibi birçok sivil toplum kuruluşu da bu okullarımızda okuyan gençlerimizin daha iyi yetişmesine katkıda bulunuyor ve bugün de bir numunesini gördüğümüz böyle güzel programlar vasıtasıyla gençlerimizin kültürle, sanatla, edebiyatla iç içi olmalarını sağlıyorlar." dedi.

ÖNDER'in bu örnek tutumunun diğer okulların mezunlarına da örnek teşkil etmesini isteyen Avcı, diğer mekteplerden mezun olan ve bugün iş hayatında, siyasette, kültürde belli yerlere gelmiş olan mezunların da kendi okullarına ÖNDER'inimam hatip okullarına sahip çıkışı gibi sahip çıkmalarının gerekli olduğunun altını çizdi.

İMAM HATİPLER BİR HALK HAREKETİDİR

Anılarını paylaşarak konuşmasına devam eden Bakan Avcı, "İmam hatip okullarının bugüne gelmesinde CelalleddinÖkten Hoca öncülerden biri, hatta ilki. İmam hatip okulları, özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesidir. İmam hatip okulları, bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir. Dolayısıyla pek çok isimsiz kahramanın katkısıyla bugüne gelmiş bir müesseseden söz ediyoruz." diye konuştu. Bakan Avcı imam hatip mezunu olmadığını ama Eskişehir'deki lise yıllarında imam hatipte okuyan arkadaşları vasıtasıyla bu isimsiz kahramanlardan bazılarını tanıma şansı bulduğunu da dile getirdi.

AMACIMIZ ÖRNEK İNSANLARI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da Celaleddin Ökten adına ilk kez ödül töreni düzenlediklerini belirterek, "Amacımız böyle değerli bir insanı ve onun şahsında değerlerimizi, gençlerimizin daha iyi tanıması ve anlamasıdır. Örnek insanları gelecek kuşaklara aktarmak ve onların örnek alınmasına katkı sunmaktır." dedi.

Bekiroğlu, Celaleddin Ökten Ödülleri gecesinde önemli katkıları olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve ödül verilecek kişileri belirleyen danışma kuruluna teşekkür etti.

İslam dünyası ve bütün insanlığın bir ateş çemberinden geçtiğine işaret eden Bekiroğlu; "Bu tip programları gerçekleştirmek, algılanış biçimi itibarıyla kolay değil bunu biliyoruz. İnancımızla bağlantılı olarak bir yandan içimiz yanıp tutuşurken, bir yönüyle kültürü, sanatı, bilimi, estetiği yaşatmanın önemli olduğuna ve hatta bu ateş çemberinden gerçek anlamda çıkış için çok önemli olduğuna inananlardanız. 15 Temmuz'da tankların karşısına çıkmak kadar bir problemi çözmeyi, bir fikir üretmeyi, bir enstrümana dokunmayı, bir rekor kırmayı, bir eser ortaya koymayı da o kadar önemli görüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de Celaleddin Ökten'i rahmetle anarak, ödül törenini düzenleyen ÖNDER'e teşekkür etti.

Ödül kazanların listesi ise şu şekilde;

Ödül kazanların listesi ise şu şekilde;

Yılın Araştırmacısı- Bilim İnsanı - Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı

Yılın Dini Hizmet Ödülü - Said Yaz

Yılın Eğitimcisi- Derya Ovacıklı

Yılın Edebiyatçısı - İbrahim Tenekeci

Yılın Gençlik Dergisi - Anadolu Gençlik Dergisi

Yılın Kültür / Edebiyat Dergisi - Muzaffer Serkan Aydın- İtibar

Yılın Televizyon Dizisi - Diriliş Ertuğrul

Yılın Sinema Filmi - Kürşat Kızbaz - Somuncu Baba: Aşkın Sırrı

Yılın Oyuncusu - Ufuk Bayraktar

Yılın Müzisyeni - Uğur Işılak

Yılın Sporcusu - Kenan Sofuoğlu/ Y. Bekir Uçar

Yılın Radyo Programcısı - Fatma Beyza Tütüncüoğlu

Yılın Televizyon Programcısı - Betül Soysal Bozdoğan

Yılın Gazetecisi - Hande Fırat

Yılın İnternet Sitesi - www.sonpeygamber.info (Saliha Büyükdeniz)

Yılın Projesi- Yaşayarak Öğreniyorum Projesi

Yılın Gençlik STK'sı - İstanbul Alperen Ocakları - Kürşat Mican

Celaleddin Ökten Özel Ödülü - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yorulmaz

Eğitime Hizmet Ödülü - Yusuf Tekin - MEB. Müsteşarı

Ahde Vefa Ödülü -Sabahattin Zaim/ (Kızı Mehveş Zaim Tarım)

15 Temmuz Milli İrade Ödülü - İsmail Kahraman