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Çorum'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 tutuklama

AA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 14:55
Çorum'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 tutuklama
Çorum'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 tutuklama

Sungurlu'da örgütün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kadından 4'ü tutuklandı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.A, F.Ö, A.S, A.H, C.T, Y.B, Z.B, H.Ö, S.A, A.İ.E, Ş.Ö. ve Z.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, A.S, H.Ö. ile F.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.