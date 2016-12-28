DBP Elazığ İl Başkanı Koç'un ilk duruşması yapıldı

Elazığ'da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Nafiz Koç'un "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Koç hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Koç, mağdur vatandaşlar için fitre ve zekat topladıklarını ileri sürerek, toplanan paraların terör örgütü PKK'ya verilmek üzere toplamadıklarını iddia etti.

Toplanan paraları Diyarbakır'da bulunan Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne makbuz karşılığı vereceklerini öne süren Koç, derneğin halen faaliyette olup olmadığı hakkında bilgisinin olmadığını savundu.

Diyarbakır İl Dernekler Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, böyle bir derneğin bulunup bulunmadığı ve faal olup olmadığının sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianamede, sanık Koç'un, "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne "fitre" ve "zekat" topladıkları ileri sürülen kişilere yönelik 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, DBP İl Başkanı Koç ile 4 partili gözaltına alınmıştı. Dört parti mensubu, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından, DBP İl Başkanı Koç ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılmıştı.