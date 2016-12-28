Erdoğan ısrarla ‘gençlik’ dedi, Türkiye kazandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilme yaşını 18’e indirmek için çağrı yaptığı günün üzerinden 12 yıl geçti. Vesayet odaklarının direnişine rağmen ilk değişiklik 2006’da yapıldı. Ancak 25’e düşürülen seçilme yaşı standartlardan uzak kalmıştı. Fakat Erdoğan ısrarla ‘Gençlik’ demeye devam etti. Nihai adım dün atıldı. İşte seçilme yaşının 18’e indirilmesi ve bu düşüncenin arkasındaki Erdoğan imzası

2004: "GENÇLERE GÜVENİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti iktidarlarının henüz başladığı günlerde gençle için siyasi yolların ardına kadar açılması ile şiddet ve vesayete son verilebileceğinin altını çizmiş, böylece seçilme yaşını 30'dan 25'e indirmek istediklerini kamuoyuna ilan etmişti.

2006: SEÇİLME YAŞI 25'E DÜŞÜRÜLDÜ

Erdoğan'ın birçok konuşmasında dile getirdiği seçilme yaşının düşürülmesi ile ilgili ilk adım atıldı. 13 Ekim 2006 tarihinde Anayasa'nın 76. maddesinde yapılan değişiklikle 30 olan milletvekili seçilme yaşı 25'e indirildi.

2007: "YETMEZ! BU ÜLKENİN GENÇLERİNE GÜVENİN"

Başbakanlığı devam eden Erdoğan gençlerin yeterinde siyasete entegre edilemediğini, değişikliğe rağmen dünya standartlarının gerisinde kalındığını belirterek "(…)İndirdik. Ancak yetmez. Bu ülkenin gençlerine güvenmeyi öğrenmemiz lazım. Seçilme yaşı daha da düşürülmeli. Seçme hakkını 18'de veriyorsan seçilme hakkını da vermelisin" dedi.

2012: "18 YAŞ EN İDEALİ, ÇÜNKÜ…"

Geçen zaman içerisinde yeni bir değişiklik yaşanmadı. Ancak Erdoğan'ın gençleri sivil siyasete, şiddetsiz, kansız, demokratik mücadeleye çekme çabası son bulmadı. Bu kez 2012 yılı Ekim ayında partisinin grup toplantısı ve bir üniversitede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: Göreve geldiğimizde bu mücadeleye başladık ve seçilme yaşını 30'dan 25'e indirdik. Bunu yapana kadar bize hendek atlatıldı. Şimdi de 18 olması önerisini tartışacağız ve bu adımı da atacağız. Seçme seçilme yaşını 18'e düşürmeliyiz. Almanya böyle, Hollanda böyle. Avrupa'daki bir çok ülkede bu böyle. Bazılarında da 21... Değerli kardeşlerim seçme hakkını 18'e veriyorsun da seçilmeye niye bu hakkı vermiyorsun? Zor olan seçilmek değil, seçmektir" dedi.

DALGA GEÇİP AŞAĞILADILAR

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra bir takım çevreler gençlerin 18 yaşında seçilemeyeceğini ekranlarda dile getirirken aynı çevrelerin sosyal medya unsurları da 18 yaşındaki gençleri aşağılayan, küçümseyen ve buna bağlı olarak milletvekili olamayacaklarını ima eden capsleri dolaşıma soktu.

ERDOĞAN: FATİH KAÇ YAŞINDAYDI?

Muhalif çevrelerin bu tutumu karşısında yeniden kameralar karşısına geçen Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini hatırlatarak "Henüz 19 yaşındayken İstanbul'u fethederek bir karanlık çağı kapatan ve bir aydınlık çağı açan Fatih işte bu toprakların gencidir" diyerek tartışmaya son noktayı koydu ve sık sık tekrar ettiği tezini yineledi; "Seçme hakkını 18 yaşına veren anlayışa diyorum ki, madem sen seçme yaşı olarak 18'e bu yetkiyi verdin, gelin seçilme imkânı da verelim. Hayatta zor olan seçilmek değil seçmektir"

VE 2016: SEÇİLME YAŞI 18 OLARAK KOMİSYONDAN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığının ilk yıllarından itibaren dile getirdiği ve ısrarla arkasında durduğu seçilme yaşı Anayasa ve Başkanlık sisteminin tartışılması ile pakete önce girdi, ardından da dün komisyondan onay alarak geçti.

Kaynak: Sabah.com.tr / M. Fatih Gediman

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze şehidi Furkan Doğan'ın günlüklerine not ettiği gençlikle ilgili sözlerini aileyi ziyareti sırasında görmüş ve duygulanmıştı...

Notta "Gençlik yüreğin dolup taşmasıdır. Gençlik aşktır. Gençlik heyecandır. Aynı zamanda gençlik akıldır, gençlik irfandır, muhakemedir. Sizler geleceğin rehberlerisiniz, liderlerisiniz" yazıyordu.