X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Eski Düzce İl Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Eski 'den na alındı!

AA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 21:50
Eski Düzce İl Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı!
Eski Düzce İl Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı!

/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında eski Albay Güvenir, na alındı.

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve daha önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Düzce Albay Bilal Güvenir, tekrar na alındı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Güvenir, Bolu'da yol kontrolü sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Güvenir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

3 Kasım'da görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 8 Kasım'da gözaltına alınan ve 22 Kasım'da yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Güvenir, 28 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.