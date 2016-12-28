Eski Düzce İl Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı!

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve daha önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, tekrar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Güvenir, Bolu'da yol kontrolü sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Güvenir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

3 Kasım'da görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 8 Kasım'da gözaltına alınan ve 22 Kasım'da yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Güvenir, 28 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.