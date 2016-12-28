Gelinini ve torununu 150 bin TL’ye terör örgütü DEAŞ’tan aldı

Evli ve bir çocuk babası olan Sedat M., (28) 2014 yılında babası Kemal M.’ye, “Beklediğim gün geldi. ‘İslam Devleti’ne yaşamaya gidiyoruz. Bizi unutmayın babacığım” yazılı not bırakarak kızı ve eşini de alıp Suriye’ye giderek terör örgütü DEAŞ’a katıldı. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre bir yıl boyunca oğlu, gelini M. ve torununu geri getirmek için elinden geleni yapan baba Kemal M. başvurmadık yer bırakmadı. Oğlunun öldüğü haberinin gelmesinin ardından Kemal M. yaşanan süreci anlattı:

'OĞLUN ÖLDÜ, GELİNİN İLE TORUNUN İYİ'

"DEAŞ'a katıldıktan sonra ilk 4 ay içinde oğlum ve gelinimle sık sık telefonda görüştük. Geri gelmeleri için çok yalvardım ama ikna edemedim. Bir gün telefonum çaldı ve arayan, oğlumun öldüğünü, gelinim M. ile 3.5 yaşındaki torunumun iyi olduğunu söyledi. Dünyam başıma yıkıldı. Gelinim ve torunumu kurtarmam gerekiyordu. Oğlumun ölüm haberini aldıktan sonra gelinimle defalarca telefonda görüştük. Türkiye'ye dönmesini istedim. Gelinim 'Burada İslam'ı yaşayacağım. Asla dönmem' diyerek isteğimi geri çevirdi. Tam ümidimi kesmiştim ki, gelinim arayıp, 'Baba yalvarırım beni buradan kurtar. Eve dönmek istiyorum' dedi.

'İSTANBUL'DAKİ ARACILAR KANALIYLA ULAŞTIM'

Araştıra araştıra İstanbul'da bu işlerle uğraşanların olduğunu öğrendim. Bu adamlarla irtibata geçip durumu anlattım. İsimleri alıp araştıracaklarını söylediler. 4 gün sonra arayıp gelinim ve torunumun DEAŞ'lıların eşlerinin kaldığı bölgede olduğunu belirtip hem kendileri hem DEAŞ için 150 bin lira istediler. Miktarı aşağı çekmeye çalıştım ama olmadı. Parayı Konya'da bir yakınıma bırakıp Hatay'da verilen adrese gittim. Suriyeli 2 kişi Rakka'daki gelinim ve torunumu Halep üzerinden getirdi. Bozuk aksanlı Türkçeleri ile paranın Konya'daki adamlarına teslim edilmesini istediler.

Kemal M. gelininin (26) Suriye günlerini anlatmadığını, psikolojik tedaviyi reddettiğini söylüyor.

ORAYLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY ANLATMIYOR

Akrabamı arayıp gelen şahsa parayı vermelerini söyledim. Onlar da paranın adamlarına verildiğini teyit ettikten sonra açık koyu renkli bir arabada tuttukları gelinim ve torunumu getirip bana teslim ettiler. Onları alıp Hatay'dan ilk otobüsle ayrıldık. Gelinim M., orayla ilgili hiçbir şey anlatmıyor. Oğlumun ölüp ölmediği hakkında bile konuşmuyor. Psikolojisi çok bozuk. Tedaviyi de reddediyor."

GÖNDERDİKLERİ FOTOĞRAF FOTOMONTAJ ÇIKTI

Oğlunun öldüğüne inanmayan ve 2 yıldır Sedat M.'den haber alamayan acılı baba Kemal M. şöyle konuştu: "Öldüğüne dair en ufak kanıt yok. Biri 'Öldü' diyor. Ben buna inanmam, oğlum yaşıyor. Bulabilmek için uğraşıyorum. Oğlumun yerini bildiğini söyleyen bazı şahıslara 2 ay önce 100 bin lira kaptırdım. Umudun olduğu zaman her şeye inanıyorsun. Şimdi de '60 bin lira ver getireceğiz' diyorlar. Gönderdikleri fotoğraf fotomontaj çıktı"