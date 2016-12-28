Hainler kıskıvrak

Lice’deki operasyonda kaçacak yer bulamayan biri Suriyeli 5 terörist teslim oldu. Hainlerin itirafları sonrası bölgede beton mikserinin de bulunduğu örgüte ait bomba imalathanesi ortaya çıkarıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin bomba hazırladığı imalathane kullanılamaz hale getirildi. Teröristlerin el yapımı patlayıcıyı hazırlarken, kimyasal madde ile gübrelerin karıştırılmasında kullandığı bir seyyar beton mikseri de ele geçirildi. Lice kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonda çatışma sırasında teslim olan 5 teröristten Hakan Azgın ile Rohat Ayaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Diğer 3 teröristle ilgili soruşturma ise sürüyor. Terörist Hakan Azgın'ın kırsal alanda gösterdiği 3 ayrı sığınakta, örgütün şehir merkezlerine gönderdiği bombaların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere teröristlerin gübre ve diğer kimyasal maddeleri karıştırmak için seyyar beton mikseri kullandığı belirlendi. Spiral makinesi ile çok sayıda patlayıcı madde yapımında kullanılan kimyasal maddeler ve amonyum nitrat gübresi de ele geçirildi. Bomba imalathanesi olarak kullanılan 3 odalı sığınak içindekilerle birlikte imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Teröristin verdiği bilgiler üzerine, sığınağın yakınında bir de lüks araç bulundu. İnsansız hava aracı ve helikopterlerin havadan görüntü almasını engellemek amacıyla üstü askeri kamuflaj çadırıyla örtülmüş lüks aracın direksiyonunun sağda olduğu öğrenildi. Terörist ifadesinde, "Kandil'den Murat Karayılan'ın verdiği talimatlarla hareket ediyorduk. Hedik köyünde daha önce tüpçüde çalışan Veysi adlı kişiden örgüt bomba yapımında kullanmak için 15 adet mutfak tüpü siparişi verdi. Ele geçen lüks aracı köyler arasında terörist nakilleri ve keşif amaçlı faaliyetlerde kullanıyorduk" dedi. Teröristin verdiği bilgilerle Lice'ye bağlı 6 köye operasyon yapan güvenlik güçleri, terörist işbirlikçisi 9 kişiyi yakaladı, bu kişiler hakkında da örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan dava açıldı.