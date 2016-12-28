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'ten Türkiye'ye getirilen sayısı 273'e ulaştı

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 11:55
Halep'ten Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 273'e ulaştı
Halep'ten Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 273'e ulaştı

'in doğusundan tahliye edilen lardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 273'e ulaştığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak 'daki hastanelere kaldırılan sayısı 273'e çıktı. Yaralıların 116'sının çocuk olduğu, 98'inin il dışına sevk edildiği, 39'unun hayatını kaybettiği, tedavi gören 38 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

AĞIR YARALILARIN SEVKİ DEVAM EDİYOR

'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra Özgür Ordusu kontrolündeki 'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sevki devam ediyor. Öte yandan, Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede 7 ambulans ve 28 sağlık personelin bulunduğu belirtildi.