X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER HDP'li Tuğluk adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'li Tuğluk adliyeye sevk edildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 14:59
HDP'li Tuğluk adliyeye sevk edildi
HDP'li Tuğluk adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara’da na alınan Eş Genel Başkan Yardımcısı , adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta Ankara'da na alınan Genel Başkan Yardımcısı , dün Diyarbakır'a getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Tuğluk'un ifade işlemleri bu sabah sona erdi. Tuğluk, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.