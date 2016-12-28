Hem darbeci hain hem pişkin yalancı

15 Temmuz ihanetiyle ilgili İstanbul’daki ilk dava Silivri’de başladı. Cumhurbaşkanı’nı korumak üzere Huber Köşkü’ne gitme talimatına uymamakla suçlanan 29 polis hâkim karşısına çıktı. Darbeci hainler suçu birbirlerinin üzerine atmaya çalıştı

15 TEMMUZ'DA KATİL MAHKEMEDE KUZU!



Darbeye kalkışan FETÖ/PDY'li hainler için hesap vakti geldi. Darbeciler, dün Silivri Cezaevi'ndeki ilk mahkemede hem hain hem de yalancı yüzlerini ortaya koydu. 29 polis hakkında açılan davada sanıkların yalanlarını savcının iddianamesi yüzlerine çarptı: "Darbeye karşı tek kurşunun ülkenin kaderini çizdiği, vatandaşların kahramanlık örneği verdiği bir ortamda sanık polisler FETÖ lehine görevlerine ihanet etti." Sanıklar pilot başkomiser Ender Küçüka ve pilot komiser Tolga Gültekin, Yeşilköy'deki havacılık şube müdürlüğü filosundan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne özel harekât götürmemeleriyle ilgili olarak şube müdürü Mehmet Tok'u suçladı. Gültekin, "Tok'un üniforması yoktu. Yüzü kıpkırmızıydı. Biz sorunca 'Asker darbe yaptı' dedi. 'Asker bize hesap sorar' diye uçuşu iptal ettirmiş, kendisini de gizlemiştir" dedi. Sanık pilot başkomiser Küçüka ise "Özel Harekât'ı Huber Köşkü'ne götürürsek darbeciler bizi asar" dediğini kabul etmeyerek "Tok'un yazılı emri olursa götürebileceğimizi söyledik. O hiçbir şey yapmayınca görevi ben devraldım ve direkt Daire Başkanı Uygar Elmastaş'ı aradım. Teyit gelince uçuşa başladık. Tok'u odasının camında gördüm. Bana eliyle 'Uçuşu kesin. Ankara Gölbaşı'ndan Özel Harekat'ı vurmuşlar' dedi. Sonra yemekhanenin altında sığınağa girdik. Ertesi gün bizi gözaltına aldılar" sözleriyle suçunu itiraf etti. Tutuklu sanıklardan sözleşmeli pilot Mehmet Barış Aktaş "Huber Köşkü'nün aydınlatılması için anons geçirdik. Helikoptere bindik. Ender başkomiser uçuşu iptal etti. Özel harekatçılar bu sırada gitmişti" derken, Komiser Muhammed Mustafa Işık da görev yerini terk ettiği ve dayısının oğluyla toplantı yaptığı iddialarına "İlçe emniyet müdürlüğüne silahı bırakmak için dayımın oğluyla gittik" yanıtını verdi.

"15 Temmuz ve Darbeye Direnen Kahramanlar"



3'ER KEZ MÜEBBET İSTEMİ

Sanık polislerden 21'i hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 8 polis hakkında ise sadece 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



İstanbul'daki 6'ncı darbe iddianamesi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-ğı'nca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik soruşturmanın iddianamesinde, 70 öğrenci ve 3 komutanın da aralarında bulunduğu 72'si tutuklu 75 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi. 180 sayfalık iddianamede, 69 öğrenci ile 3 rütbelinin tutuklandığı, bir öğrenci ile 2 erin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. İddianamede örgüte eleman bulmak isteyen FETÖ'nün 'İkram-İzzet- Ziyafet" yöntemiyle başarılı öğrencilere yaz kampı adı altında örgütsel eğitim verdiği bu kamplara katılımı "düğüne çağırmak", kamp yapılacak evleri ise "köşk" diye kodladığı belirtildi. Tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek"le suçlandığı iddianame Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bugüne kadar İstanbul'da 5'i darbeci askerlere, 1'i darbeci polislere yönelik olmak üzere 6 iddiananame hazırlandı. Ali OKTAY



45 ByLock'çu subaya daha gözaltı kararı!

TSK'daki ByLock kullanıcısı 543 askere yönelik başlatılan operasyonun ikinci ayağında çeşitli rütbelerdeki 45 muvazzaf subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yurt genelindeki diğer operasyonlar şöyle:

Muğla: Marmaris'te bir kurmay binbaşı ile bir yüzbaşı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar: Aralarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Erol'un da bulunduğu 11 akademisyen gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı.

K.Maraş: Ali B., gözaltına alındı.

Ankara: Eski 6 MASAK çalışanı tutuklandı.

Antalya ve Adıyaman'da 5'er, Ağrı'da 2 şüpheli; Malatya'da 4 polis, Düzce'de eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serhat Cora tutuklandı. Tahir ÖZÇELİK-Metin HARIKÇI-Nazif KARAMAN