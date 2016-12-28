Kayseri saldırısında yaralanan 15 kişi hala hastanede

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 15'inin tedavileri devam ediyor.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saldırının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılan 55 yaralıdan tedavileri tamamlanan 5'i daha taburcu edildi. 15 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kayseri'de 17 Aralık'taki terör saldırısında 14 asker şehit olmuştu.