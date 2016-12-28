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Lavrov ve Mistura telefonda görüştü

AA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 16:09
Lavrov ve Mistura telefonda görüştü
Lavrov ve Mistura telefonda görüştü

Özel Temsilci Mistura, 20 Aralık'ta 'da düzenlenen -Rusya- üçlü Suriye toplantısının sonuçlarına katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı , Birleşmiş Milletler () Özel Temsilci ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Mistura, Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasi sürecin başlatılması konusunu değerlendirdi.

"BM OLARAK KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Mistura, 20 Aralık'ta 'da düzenlenen -Rusya- üçlü Suriye toplantısının sonuçlarını desteklediğini belirterek Astana'da görüşme düzenlenmesi ve ateşkes anlaşması gibi konularda BM olarak katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov ve Mistura, Türkiye-Rusya-İran anlaşmasının uygulanmasına ilişkin temaslara devam etme konusunda mutabık kaldı.