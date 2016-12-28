Ödül töreninde dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Sinema alanında ödül alan usta sanatçı Şener Şen, konuşmasında, Bir aktör için intihar sayılabilecek kadar uzun yıllar beğenebileceğim bir hikayede o rolü bekledim. Halkımızın kendinden bir şeyler bulacağı karakterler yarattık" dedi. Konuşma öncesi usta sanatçının filmlerinden alınan kesitlerle hazırlanan biyografiyi izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık gülümsediği görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında edebiyat alanında Mustafa Kutlu, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, müzik alanında Prof. Dr. Erol Parlak, sinema alanında sanatçı Şener Şen, geleneksel sanatlar alanında Ferudun Özgören ödüle layık görülürken, vefa ödülüne ise Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver layık görüldü.

EROL PARLAK TÖRENDE KONSER VERDİ

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Mustafa Kutlu'nun yerine törene katılan oğlu Murat Kutlu, babasının yazdığı mektubu okudu. Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Kemal Haşim Karpat'ın yerine asistanı Prof. Dr. Hakan Kırımlı ve diğer asistanları katıldı. Müzik alanında ödül alan Prof. Dr. Erol Parlak, törende asistanı ile birlikte mini bir konser verdi. Geleneksel Sanatlar alanında ödüle layık görülen Feridun Özgören'in ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayvan aldı. Vefa ödülüne layık görülen Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in ödülünü alan Prof. Dr. Ahmet Hüner Sayar ise Ünver'in hayatından kesitler anlattı.

ŞENER ŞEN: O ROLÜ BEKLEDİM

Canlandırdığı karakterleri ve rol aldığı hikayeleri iyiye, güzele ve doğruya hizmet etmesi için seçtiğini belirten sanatçı Şener Şen "Bir aktör için intihar sayılabilecek kadar uzun yıllar beğenebileceğim bir hikayede o rolü bekledim. Halkımızın kendinden bir şeyler bulacağı karakterler yarattık. Doğru hikayelerinde toplumda sevgiyi hakim kılacağına inanıyorum. 75 yaşında hala bu inanış doğrultusunda yürüyorum. Bu inanç beni ayakta tutuyor. Bu ödülü toplumsal barışımıza katkısı olması umuduyla kabul ediyorum" dedi.

ÖDÜL TÖRENİNDE EN DİKKAT ÇEKEN KARE

Şener Şen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana otururken, Şener Şen'in filmlerinden alınan kesitlerle hazırlanan biyografi de Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık gülümsediği görüldü.