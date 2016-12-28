Okullar'a kar engeli. 29 Aralık'ta tatil olan iller!

Türkiye'nin, Sibirya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışının İstanbul'u da önemli ölçüde etkileyeceğini vurguladı. Gözler öğrenciler tarafından Valiliğe çevrilmiş durumda.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayolları ulaşıma kapandı. Kentte öğleden son başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Olumsuz hava koşulları başta ulaşım olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı araç sürücüleri zor anlar yaşanırken, kara hazırlıksız yakalananlar ise yolda kaldı. Yağışı bağlı olarak görüş mesafesinin düştüğü karayollarında çok sayıda maddi hasarlı kazada meydana geldi. Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayollarının kardan dolayı trafiğe kapandığı Afyonkarahisar'da, özellikle TIR sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Özdilek rampasında çok sayıda TIR makas atma diye tabir edilen şekilde kayarak yolun kapanmasına neden oldu. Saat 21.00 itibariyle Afyonkarahisar Valiliği Kriz Koordinasyon Merkezi kararı TIR ve kamyonlarla birlikte zincirsiz otomobiller Özdilek Kavşağında polis tarafından durdurularak geçişlerine izi verilmedi. Yolda kalan sürücüler ise kendi imkanları ile rampayı çıkmaya çalışsalar da bir çoğunun bunda başarılı olamayarak geri döndüğü gözlendi.



OKULLAR 1 GÜN TATİL

Öte yandan, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın ilk ve orta dereceli okulların kent genelinde 1 gün tatil edildiği duyuruldu.

Kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği kentte polis, jandarma, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin alarma durumunda olduğu bildirildi.

KARAMAN'DA TATİL UZATILDI

Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle geçen 21 Aralık günü başlayan ilk ve orta dereceli okullardaki tatilin Perşembe ve Cuma günü de devam edeceğini duyurdu. Son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçeklendiği belirtilen açıklamada, 'İlimizde son 65 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleşmesi ve meteorolojiden alınan verilere göre; İl merkezinde kar kalınlığının 85 santimetreyi geçmesiyle birlikte, kar yağışının 29-30 Aralık 2016 tarihlerinde de devam edecek olması ve çatılarda biriken karın kayması sonucu tehlike oluşturacağı öngörüsüyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarımız 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür' denildi.

BOLVADİN'DE OKULLAR TATİL

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Bolvadin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.



Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarında kar ve tipi nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

UŞAK'TA DA TATİL

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Uşak Valisi Ahmet Okur da kar tatiline ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

ISPARTA'DA EĞİTİME ARA

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerindeki okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiğini belirtti.

Bu arada, Süleyman Demirel Üniversitesi de eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

TAVŞANLI'DA TATİL

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.



Tavşanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 Aralık 2016 Perşembe günü Tavşanlı ilçemizde ilk ve orta öğretim okullarımız yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmiştir" denildi.

MANİSA KULA'DA TATİL

Manisa'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.



Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrencilere Birleştirilmiş sınıflı okullar (9 mahallede bulunan birleştirilmiş sınıflı okullar), Encekler mahallesi ve Çarıkballı mahallesinde bulunan okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Ayrıca İlçe merkezinde ise okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.

ESKİŞEHİRDE'DE OKULLAR TATİL

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde önlem amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Parşembe günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı bildirildi.