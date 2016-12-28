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Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün eşinin paylaşımı yürek burktu

DHA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 17:07
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşinin paylaşımı yürek burktu
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşinin paylaşımı yürek burktu

Mardin Derik İlçesinin ı iken uğradığı bombalı saldırı sonucu şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk, 3 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk ile şehit kaymakamın mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası Ayşegül Safitürk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi hüzne boğdu.

Asım Eren'in şehit babasının kabri başında fotoğrafını çeken Ayşegül Safitürk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı fotoğrafla birlikte "Hala kulaklarımda baba oğul kahkahalarınız. Neler oldu böyle nedir bu acı, ızdırap bu sükunet, kalanını cennetteki buluşmaya mı sakladınız" yazan Ayşegül Safitürk'ün fotoğrafı herkesi hüzne boğdu.