Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! Kar yaklaştı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün çok bulutlu olan İstanbul'a bu gece saatlerinden itibaren kar yağışınını başlayacağını ve üç gün boyunca etkisi altında kalacağını bildirdi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) Sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, perşembe ve cuma günü için Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi. Bölge genelinin balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdiğini belirten merkez tarafından yapılan açıklamada, "Yağışların perşembe ve cuma günü bölgemiz genelinde etkili olacağı bekleniyor. Yağışların, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışı, adıyaman'da ise kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.



Yağışların, 2016 yılının son gününe kadar bölge genelinde etkisini sürdüreceğini de aktaran merkez, rüzgarın da perşembe günü Güneydoğu yönünden saatte 60 kilometre kuvvetli hızla eseceği bilgisini verdi. Uyarıda da bulunan merkez, yoğun kar yağışları nedeniyle, bölgede birbirine bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar olabileceğini, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ihtimaline karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmasını istedi.

DENİZ İÇİN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizler için de uyarıda bulunarak, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli tam fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'nin denizlere ait meteorolojik uyarısı şöyle:

"Batı Karadeniz: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın 30.12.2016 Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Marmara Denizi: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Ege Denizi: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz: rüzgarın 28.12.2016 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Doğu Akdeniz: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."