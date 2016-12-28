Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralı

Tunceli'de güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Geyik Suyu Köyü kırsalı ile Hozat ilçesi Çat Vadisi arasındaki bölgede güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker yaralandı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Çatışmanın devam etmesi nedeniyle bölgeye takviye birlikler sevk edildi.