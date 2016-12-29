Ahmet Şık hakkında şok suçlama: Reyhanlı katliamını MİT’e yıkmaya çalıştı

MİT TIR’ları kumpasının başrolündeki FETÖ’den tutuklu savcı Özcan Şişman’ın mektubunu Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlayan Ahmet Şık’ın bu şekilde saldırıyı MİT’in üzerine yıkmak ve olaydaki FETÖ etkinliğini karartmaya çalışmakla suçlanıyor.

1 Ocak 2014'te MİT'e ait yardım TIR'larını durduran ve bu nedenle hakkında soruşturma açılıp tutuklanan savcı Özcan Şişman'ın 52 kişinin öldürüldüğü Reyhanlı katliamında da rol oynadığı iddia edilmişti. O dönem İstanbul Başsavcı Vekili olan Başsavcı İrfan Fidan, Şişman'ın, 11 Mayıs 2013'teki saldırıyı, MİT'in istihbaratına rağmen engellemediğini belirterek, saldırının paralel yapının kurgusu olduğunu ifade etmiş Şişman hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığın tespitlerine göre; Şişman'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne gönderdiği ve Ahmet Şık tarafından yayınlanan mektupta, "Soruşturma sürerken Reyhanlı saldırısından üç gün önce, 8 Mayıs Çarşamba günü MİT'ten bir yetkili geldi. Tedirgin ve panik bir halde operasyon yapılmasında ısrar etti. İşimize karışmamalarını söyledim. Birçok terör olayında perde gerisinde ya da içinde gördüğümüz MİT'in bu saldırıyı ihbar etmesine şaşırmıştım. Reyhanlı'dan 3 gün önce bu dosyayı operasyon yapın diye yaptıkları ısrarın beni ve polisi içi boş dosya ile meşgul ederek saldırının polis tarafından engellenmesinin önüne geçilmek istendi" ifadeleri kullanıldı.

52 kişinin ölümüne neden olan saldırının sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü'nün şiddet eylemi olarak kullanılmak üzere kurgulandığını tespit edilirken HSYK'ya yapılan şikayette Özcan Şişman'ın eyleme yol verdiği iddia edilmişti.

KANLI SALDIRIYI MİT'E YIKMAK İSTEDİ

Bugün "terör örgütü propagandası"suçu kapsamında gözaltına alınan Ahmet Şık'ın Özcan Şişman'ın bu mektubunu 2015 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlamak suretiyle kanlı saldırıyı MİT'in üzerine yıkıp Fethullahçı Terör Örgütü mensubu olmak suçlamasıyla tutuklu eski savcı Özcan Şişman'ı, dolayısıyla da FETÖ/PDY'nin olaydaki etkinliğini karartmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Ahmet Şık bilindiği gibi PKK elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil'de röportaj yapmış ayrıca DHKP-C tarafından İstanbul Adliyesi'ndeki odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 'ın katilleri ile telefonla röportaj yaparak Cumhuriyet Gazetesi'nde tam sayfa propaganda niteliğinde bir haber yayınlamıştı.