Bakan Çavuşoğlu: ABD YPG'ye silah veriyor nokta!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin göz göre göre yaptığı (ABD terör örgütlerine silah veriyor olduğuna karşılık) noktalı yalanlamasına böyle cevap verdi: ABD'nin içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı operasyonumuza havadan destek vermiyor. ABD YPG'ye-PYD'ye silah veriyor. Nokta. Onlar böyle diyorsa benim de söyleyeceğim budur. Son derece nettir. ABD'nin YPG'ye özellikle DEAŞ'a karşı mücadele edecek diye silah verdiğini onlar da çok iyi biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Bizim elimizde de belgeler var, dünyada da herkes biliyor. Dolayısıyla her şeyden önce bizim dürüst olmamız lazım. Yani, 'bugüne kadar silah verdik, hata ettiğimizi anladık' diyorsa eyvallah ama bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir. Nokta.

A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi El Bab'da ciddi bir mücadele vermesine rağmen destek görmediğinin altını çizerek "Hadi bir gün hava muhalefeti vardı, uçamadınız. İkinci gün oldu... Ama koalisyon epeyce bir zamandan beri destek vermiyor. Burada YPG Amerikalılara baskı yapıyor. Bunu John Kerry'e söylediğim için çok net söylüyorum. Çünkü, biliyorsunuz YPG'nin amacı Afrin'e Münbiç tarafından gelip burada bir terör koridoru oluşturmaya çalışmak" şeklinde konuştu.

ABD YPG'Yİ KULLANMAK İSTİYOR, YPG DE...

ABD'nin Rakka'da YPG'yi kullanmak istediğini, YPG'nin de buna karşılık "beni orada kullanmak istiyorsan El Bab operasyonunda Türkler başarılı olmamalı ve bizim oluşturmak istediğimiz koridorun önünde engel olmamalı'" dediğini söyleyen Çavuşoğlu, ABD'nin kendilerine "El Bab'a gitmeyin, yavaş gidin" dediğini, kendilerinin de "niye yavaş gidelim" diye yanıt verdiğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, ABD'liler ile yaptığı telefon görüşmelerinde bunun mümkün olmadığını, kendilerinin orada DEAŞ ile mücadele ettiğini ve bu mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

ABD YPG'YE SİLAH VERMİŞTİR NOKTA!

ABD'nin YPG ve PYD'ye silah verdiğine dair çok net konuşan Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

ABD'nin içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı operasyonumuza havadan destek vermiyor. ABD YPG'ye-PYD'ye silah veriyor. Nokta. Onlar böyle diyorsa benim de söyleyeceğim budur. Son derece nettir. ABD'nin YPG'ye özellikle DEAŞ'a karşı mücadele edecek diye silah verdiğini onlar da çok iyi biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Bizim elimizde de belgeler var, dünyada da herkes biliyor. Dolayısıyla her şeyden önce bizim dürüst olmamız lazım. Yani, 'bugüne kadar silah verdik, hata ettiğimizi anladık' diyorsa eyvallah ama bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir. Nokta.

ABD'NİN NOKTA'LI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belgeleri var, biliyoruz. ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri terör örgütlerine destek oluyor" şeklindeki açıklamlarına istinaden, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak göz göre göre bu iddiaları yalanlamıştı. Büyükelçiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle olmuştu: "ABD hükümeti DEAŞ'ı desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte DEAŞ'ı yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin DEAŞ'a destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükümeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta"