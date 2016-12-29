Başbakan Yıldırım konuşuyor

Genç iş adamları ile buluşmada konuşuyor

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Konuşmadans atırbaşları

Siyasi ve coğrafi riskler tüm dünyada artıyor, büyüme ihtiyacı akrşılamıyor. Küresel bir daralma söz konusu. Bütün olumsuzluklara rağmen küresel bölgesel olumsuzluklara rağmen dimdik ayaktayız. Amerika'daki seçimler sebebiyle büyümekte olan ülkelerde kurlarda oynaklık var. Bu sebeplerden dolayı büyüme rakamları istediğimiz seviyede gerçekleşmeyecek. Tüm olumsuzluklara rağmen 410 bin yeni ikişiye iş imkanı sağladık.

2017 için size güzel haberlerim var. Bazıalrı 2017 için kötümser senaryolar piyasaya sürdü. Bunlar tesadüfi değil. Maksatlı algı oluşturmaya yönelik faliyet var. Yaptıklarının hesabını verecekelr. 2017 yılı yatırım yılı olacak. Bütçeden yatırımlar için payı artırdık. Planlarınız ertelemeyin 2017 yılı iyi gelecek.