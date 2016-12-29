BM, girişimleri destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın telefonla görüştüğü belirtildi. Açıklamaya göre, Lavrov ve de Mistura Rusya, Türkiye ve İran'ın 20 Aralık'ta vardıkları anlaşmanın uygulanmasına ilişkin görüşmelerin devam etmesi konusunda da anlaştı. Açıklamada Mistura'nın ateşkes için başlatılan girişimlere ve Kazakistan'da yeni bir Suriye barış görüşmesi düzenlenmesine yönelik çabalarına destek verdiği duyuruldu.