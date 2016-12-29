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Çanakkale'deki / operasyonunda 6 öğrenci tutuklandı

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 09:16

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, terör örgütü /'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 öğrenci tutuklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) öğrenim gören 6 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Biga'da bazı adreslere operasyon düzenlemiş ve terör örgütü /'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 6 üniversite öğrencisini gözaltına almıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirilmişti.