Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'de ateşkes her an olabilir

Suriye'deki son gelişmelere ilişkin AHaber'e önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkes için iki metin üzerinde çalışıyoruz. Ateşkes her an olabilir" dedi. ABD'nin terör örgütlerine silah verdiğine dair çeşitli belgelerin olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Amerika'nın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı'na destek vermiyor, PYD ve YPG'ye silah desteği veriyor nokta! Onlarda çok iyi biliyor bizde çok iyi biliyoruz. ABD YPG'ye silah vermiştir nokta!" şeklinde konuştu.

Ahaber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Herkesin ateşkese uyması lazım. Rejim ile muhalefet bir araya gelerek çalışmaya başlayacak. Bizim çabalarımız bu yönde. Rusya ve Türkiye ortak bir açıklama yapıyor. Bu açıklamada Rusya ve Türkiye rejim ve muhalefet konusunda garanti veriyor. Şu anda Ankara'daki anlaşma için Türkiye ve Rusya garantör. Rejimin imzalayacağı metin konusunda Rusya ile beraber İran'da garantör olacak mı? Bu henüz net değil" dedi.

"SURİYE'DE ATEŞKES HER AN OLABİLİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin her an olabileceğini belirterek, "Suriye'de ateşkes, her an olabilir. Yılbaşından önce biz bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Liderler iradeyi ortaya koydu. Uzmanlarımız sürekli müzakere ediyoruz muhalefet ile Rusları bir araya getirdik. Rejim ile aynı anlaşmayı Rusya imzalayacak Rusya bunun garantörü olacak ateşkesin ihlal edilmemesi ülke geneline yayılması için. Hangi grupların Astana'ya gideceğine Ruslar ile bu anlamda bir anlaşma yapmak üzereyiz" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun AHaber'e yaptığı açıklamaları başlıklar halinde şöyle oldu:

"ESAD İLE MASAYA OTURMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Rejiminde, değişik grupların da ateşkese uyması lazım. Farklı grupların Suriye'yi terk etmesi lazım. Rejim ve muhalefet var. Bu basit bir siyasi sorun değil. Siyasi çözümü getirmek için çaba sarf ediyoruz. Türkiye rejimi tanıdı şeklinde manüpülasyonlar yapılıyor. Böyle bir şey yok. Biz Astana'da Esad ile masaya oturmayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil. Bu konudaki tutumumuzu Rusya da biliyor. 600 bin kişiyi öldüren bir kişinin Suriye'de birlik beraberliği sağlayamayacağına inanıyoruz. Herkesi kucaklayacak bir değişiklik olması lazım. Önce ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz: Ateşkes olmadan Astana'da görüşmenin bir anlamı yok. Rejim burada hangi düzeyde katılacak onu bilmiyoruz ama bu anlaşmaya göre her iki taraf müzakere heyetini kendisi belirleyecek. Terör örgütlerini o masada kabul etmeyeceğiz.

"ABD YPG'YE SİLAH DESTEĞİ VERİYOR NOKTA!"

Amerika'nın içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı'na destek vermiyor, PYD ve YPG'ye silah desteği veriyor nokta! Onlarda çok iyi biliyor bizde çok iyi biliyoruz. ABD YPG'ye silah vermiştir nokta! Fırat Kalkanı'na destek vermemelerinin nedenini size söyleyelim: YPG ABD'ye baskı yapıyor. Onlar terör koridoru oluşturmaya çalışıyor. Rakka'da YPG'Yi ABD kullanmak istiyor. YPG'de sen beni kullanmak istiyorsan Türkiye Rakka'da başarılı olmamalı ve bizim oluşturmak istediğimiz koridora engel olmamalılar.

MUSUL OPERASYONU

Müttefiklerimizin terörle mücadele konusunda iki yüzlülüğünü görüyoruz. Musul operasyonu istenen hızda gitmiyor. Irak ordusuna ve yerel güçlere daha çok destek vermemiz lazım. Merkezi yönetime de, peşmergeye de destek veriyoruz. DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz. Kardeş Irak'ın terör örgütlerinden kurtulması gerekiyor. Türk askerinin Musul operasyonuna katılmasına yönelik alınan bir karar yok.

RUSYA İLE ODAKLANDIĞIMIZ KONU...

Bir terör örgütüne karşı herkesin iş birliği içinde olması lazım. Rusya ile enerjimizi Halep'teki ateşkesi tüm Suriye'ye yaymak için harcıyoruz. ABD Münbiç konusunda verdiği sözleri tutmadı. Orada hala YPG unsurları var. ABD ile ortak bir heyet gönderdik Münbiç'e. Oradaki bazı çalışmalardan arkadaşlarımızın edindiği bilgiye göre YPG unsurlarının hala Münbiç'te olduğuna dair belgeler var. Fırat'ın doğusundan gelen herkesin Münbiç'i terketmesi lazım.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ORTADOĞU BATAKLIĞINDAN 9-10 YIL ÇIKAMAYIZ" SÖZLERİNE SERT CEVAP

Kılıçdaroğlu muhalif olmak için konuşuyor. Yanlış yönlendiriliyor. Biz ateşkesi Suriye'nin tamamına yaymaya çalışıyoruz bu kolay bir şey değil. O 9-10 yıl ortadoğu bataklığından çekilemeyiz diyor. Kendisi fesatlıktan dolayı daha önce söylediği sözleri başka yerlere çekmeye çalışıyor. Halep'te gördük ki iki taraf verdiği sözü tutuyor. Biz BM, Cenevre sürecini dışlamıyoruz. Halep'e Türkiye'den başka kimse elini uzattı mı? Suriyeli muhalifler sadece Türkiye'ye güveniyor. Rusya ile müzakereyi neden Türkiye'de yapıyorlar.

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA O SÖZÜNDE DURDU

ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA AÇIKLAMASI: ARTIK İKİ TARAF DA ANLADI