FETÖ'den tutuklu müdüre 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan özel öğrenci yurdunun müdürü tutuklu 25 yaşındaki Figen Topaktaş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu Figen Topaktaş hazır bulundu. 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılanan öğrenci yurdu müdürü Topaktaş ifadesinde, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben terör örgütü üyesi değilim. Örgütün iletişim programı ByLock'u kullanmadım ve kesinlikle telefonuma yüklemedim. Yapmadığım suçlardan dolayı cezaevindeyim" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanık Figen Topaktaş'ı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.