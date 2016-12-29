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'na başlattı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 02:03
Rejim güçleri Türkmen Dağı'na saldırı başlattı!
Rejim güçleri Türkmen Dağı'na saldırı başlattı!

, kırsalında bulunan 'na yönelik başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; , kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı başlattı.

Geçtiğimiz günlerde ateşkes sağlandığı yönünde açıklamalar yapılırken, gece saatlerinde başlayan bölgede endişe ile karşılandı.

Saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını belirtti.

Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılırken, top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuluyor.