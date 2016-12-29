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: görüşmelerinde gelişme!

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 01:35 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 01:45
SON DAKİKA: Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme!
SON DAKİKA: Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme!

değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi.

TBMM Komisyonunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde yasama yılının ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti Hakkı'nda Meclis'e mesaj verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil eder. Milletlerarası anlaşma onaylar ve yayımlar.