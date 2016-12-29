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: görüşmelerinde gelişme!

İHA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 19:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 19:35
SON DAKİKA: Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme!
SON DAKİKA: Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme!

Anasaya teklifinin 13. maddesi kabul edildi. 13. madde Cumhurbaşkanı'nın OHAL ilanı yetkisini düzenliyor

TBMM Komisyonunda anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi kabul edildi.

13. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı'na seferberlik, ayaklanma, savaş gibi hallerde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer. TBMM gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir ve olağanüstü hali kaldırılabilir.

Anayasa değişiklik teklifi metninden 14. ve 15. Maddeler çıkarıldı.

TBMM Anayasa Komisyonunda çalışmalarına devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi metninden 14. ve 15. maddeler çıkarıldı.

14. maddedeki 'üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir' hükmü 9. maddeye aktarıldı. Ayrıca 15. madde de 11. maddeye aktarıldı.