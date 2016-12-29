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: 'dan açıklaması!

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 19:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 20:01
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ateşkes açıklaması!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ateşkes açıklaması!

: Taraflar bölgeleri genişletmeyecek. 24'ten itibaren devrede olacak. Terör örgütleri kapsam dışında

: "('deki ) Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Biz olarak Suriye'nin ve bölgemizin barışı, huzuru, istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimizin için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki ateşkes) Taraflar, hava bombardımanı dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiler. BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar, tabii ki bu ateşkesin dışındadır. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini tamamen garanti altına alana kadar DAEŞ başta olmak üzere, mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil."

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