X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika: Emniyette atama ve yer değiştirmeler belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: te ve ler belli oldu!

AA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 01:37
Son dakika: Emniyette atama ve yer değiştirmeler belli oldu!
Son dakika: Emniyette atama ve yer değiştirmeler belli oldu!

Genel Müdürlüğü'nde, 2016 yılı genel dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve işlemleri yapıldı.

Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2016 Yılı Genel döneminde; 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde toplam (1493) personelin atama ve işlemleri tamamlandı. Buna göre;

1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine (168) personelin,

2'nci hizmet bölgesinden l'inci hizmet bölgesine (133) personelin,

1'inci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine (398) personelin,

2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine (9) personelin atama işlemleri,

(894) personelin rütbe terfi işlemleri,

(37) 2. Sınıf Emniyet Müdürünün 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi işlemleri yapılmış olup (396) personelin İPKA talepleri kabul edildi.

Atanması yapılan personel sisteminden kullanıcı adı ve şifresi girerek atama bilgisine ulaşabilecek.