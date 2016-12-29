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Son dakika haberi: El Bab'da 'ı vurdu

DHA
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 16:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 16:09
Son dakika haberi: Rus jetleri El Bab'da DEAŞ'ı vurdu
Son dakika haberi: Rus jetleri El Bab'da DEAŞ'ı vurdu

Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinin güneyindeki hedefleri dün gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Harekatı 128'inci gününe girerken, Rus savaş uçakları, dün gece ilk kez El Bab'da hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi. Askeri kaynaklar, nin Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezindeki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

TÜRK ORDUSUNUN EL BAB'DAKİ İLERLEYİŞİ DAKİKA DAKİKA GÖRÜNTÜLENDİ