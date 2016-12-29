Son dakika: HDP'li vekil Aysel Tuğluk tutuklandı

HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk, terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.
Aysel Tuğluk HDP Van Milletvekili olduğu 2015 yılında Kobani olaylarını bahane göstererek polise ve askere taş atmıştı.
Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Tuğluk, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Aysel Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
Tuğluk, 2007-2011 ve 2011-2015 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yapmıştı.
HDP Kadın Meclisi, Tuğluk'un gözaltına alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.
TUTUKLANDI!
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün Diyarbakır'a getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır adliyesine sevk edilen Tuğluk, çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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