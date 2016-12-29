Suriye'de ateşkes ilan edildi! Ateşkes sonrasındaki süreçte neler olacak?

Suriye’de ateşkes ilan edildi. Türkiye’nin diplomatik girişimleri Halep’ten sonra ülke genelini kapsayan ateşkes süreci için de sonuç verdi. Taha Dağlı ateşkes ilanı ve sonrasındaki süreçte neler olacak, merak edilen soruları yanıtladı.

İŞTE 10 SORUDA SURİYE'DEKİ ATEŞKES

ATEŞKES PLANINDA NELER VAR?

Üç aşamalı bir süreç bekliyor. Birincisi bu gece yarısından itibaren silahların susması, ikincisi ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, planın üçüncü ayağında ise siyasi geçiş için müzakerelerin başlatılması var.

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Ateşkesin kalıcı olması en önemli konu, süreç Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde gerçekleştiriliyor. Bu iki ülke arasında kırmızı hat oluşturuldu, yani ateşkese uyulup uyulmadığını Ankara ile Moskova denetleyecek.

ATEŞKESLE BİRLİKTE MÜZAKERE SÜRECİNDE NE HEDEFLENİYOR?

Ateşkesin ülke genelinde kalıcı hale getirilmesi sağlandıktan sonra müzakere süreci devreye girecek. Ocak ayının ortalarından sonra Astana zirvesi yapılması planlanıyor. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki bu zirvede rejim ve muhalifler olacak, başka ülkeler de dahil edilir mi orası henüz net değil.

MÜZAKEREDE AMAÇ NE?

Suriye'de 6 yıldır devam eden bir şiddet süreci var, bunun son bulması amaçlanıyor. Silahlar tamamen susacak ve kriz siyasi yolla çözülecek. Bunun içerisinde seçime gidilmesi var, Esat'ın seçime kadar görevde kalması sonrasında Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi hedefleniyor.

AMERİKA BU PLANIN NERESİNDE?

Amerika ateşkes planına dahil edilmedi. Bu tamamen Türkiye ile Rusya arasındaki bir inisiyatifin sonucu diyebiliriz. Tabi bir de İran'ın katkısı var. Ancak batı ülkeleri bu planda yer almadı.

DAHA ÖNCEKİ ATEŞKESLER BU SÜRECİ NASIL ETKİLER?

Suriye'de 2011'den bu yana savaş var. 2012'den de beri de bir çok kez BM öncülüğünde ateşkes süreçleri başlatıldı ancak bunların kimi iki gün kimi üç gün sürdü ve neticesi de hep daha çok katliam oldu. Bu kez sürece batılı ülkeler dahil edilmedi, inisiyatif tamamen Türkiye ile Rusya arasında.

TÜRKİYE'NİN PLANDAKİ ROLÜ NE?

Türkiye Halep'teki ateşkes sürecinde de ön plandaydı bunda da öyle oldu. Krizin çözümü adına somut atan bir güç oldu. Bunu daha önce Amerika dahil hiçbir ülke yapmamıştı. Halep öyle ya da böyle silahların sustuğu bir bölge haline getirildi.

TÜRKİYE'NİN SURİYE İÇİN ATTIĞI ADIMLARI KISACA ÖZETLERSEK

Özellikle geçtiğimiz Ağustos ayı Suriye krizinin çözümü için önemli bir tarih. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta uçak krizi sonrası Rusya'ya yaptığı ilk ziyaretin ardından Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü bir mekanizma kuruldu ve bu mekanizmanın çalıştırılmasıyla önce Halep'te silahlar sustu şimdi de ateşkes ülke genelini kapsar hale getirildi. O tarihten bu yana Türkiye'nin Suriye konusunda yaptığı her açıklamanın altının doldurulduğunu görüyoruz.

SURİYE'DE NERELERDE ÇATIŞMALAR VARDI?

Rejimin Halep'ten sonra İdlib'te ve Şam'ın banliyöleri olmak üzere muhaliflerin kontrolündeki bir çok bölgeye yönelik saldırıları devam ediyordu. Son olarak bugün Şam'ın Erbin semtinde bir okul bombalandı yaklaşık 40 kişi daha katledildi. Ateşkes ilanıyla birlikte inşallah bombardıman ve diğer saldırılar duracak. Şam yönetimi de resmi açıklamayla ülke genelinde ateşkes ilanını teyit etti.

FIRAT KALKANI OPERASYONU DEVAM EDECEK Mİ?

Ateşkes planına terör örgütleri dahil edildi. Türkiye Fırat Kalkanı Operasyonunu DAEŞ ve PYD terör örgütlerine yönelik sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecek. El Bab kasabasının DAEŞ'ten temizlenmesi için de kritik bir sürece girildi, Özgür Suriye Ordusu El Bab'a dört koldan operasyon yapıldığını ve kısa sürede El Bab'da zafer ilan edileceğini açıkladı.

KAYNAK: SABAH.COM.TR