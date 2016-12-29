Suriye’de barış için Türkiye-Rusya el ele

Türkiye ve Rusya Suriye’de Esad rejimi ve rejim yanlısı terörist gruplar ile muhalifler arasındaki çatışmaların sona ermesi için bir ateşkes planında mutabık kaldı. Ateşkesin ardından Astana’da siyasi müzakereler başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vlademir Putin'le yaptığı bir dizi görüşme ve Ankara'nın Rusya ve İran ile yaptığı diplomasi atağı sonuç verdi. Suriye'ye barış için adım atıldı. Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı. Planın, Beşşar Esad rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

“ESAD 2021’DE GÖREVİ DEVREDECEK”



ATEŞKESİ BOZANA YAPTIRIM

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde DEAŞ, PYD-YPG gibi terör örgütlerini ateşkesin kapsamı dışında tutarken, teröristlerle mücadeleyi aralıksız sürdürecek. Öte yandan Suriye'de ateşkesi bozanlara da müeyyide uygulanacak.

BM, GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYOR