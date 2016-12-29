Suriye’de barış için Türkiye-Rusya el ele

Türkiye ve Rusya Suriye’de Esad rejimi ve rejim yanlısı terörist gruplar ile muhalifler arasındaki çatışmaların sona ermesi için bir ateşkes planında mutabık kaldı. Ateşkesin ardından Astana’da siyasi müzakereler başlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vlademir Putin'le yaptığı bir dizi görüşme ve Ankara'nın Rusya ve İran ile yaptığı diplomasi atağı sonuç verdi. Suriye'ye barış için adım atıldı. Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı. Planın, Beşşar Esad rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.“ESAD 2021’DE GÖREVİ DEVREDECEK”
BM, GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYOR
ATEŞKESİ BOZANA YAPTIRIM
Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde DEAŞ, PYD-YPG gibi terör örgütlerini ateşkesin kapsamı dışında tutarken, teröristlerle mücadeleyi aralıksız sürdürecek. Öte yandan Suriye'de ateşkesi bozanlara da müeyyide uygulanacak.
MÜZAKERELER ASTANA'DA
Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak. İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 no'lu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.
'ORTADOĞU'NUN İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak "Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de ateşkes başlatmaları önerisi, Ortadoğu'nun istikrarına yönelik önemli bir adım. Krizin sonunu büyük ölçüde yaklaştırabilir" dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sebastian Fischer ise Suriye'de siyasi süreci başlatacak tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. AA
ATEŞKES ANLAŞMASI DÜNYA BASININDA
Türkiye ile Rusya'nın ateşkes planı üzerinde mutabık kalmasını dünya basını son dakika olarak manşetten duyurdu. BBC, anlaşmanın terör örgütlerini içermeyeceğini duyururken, AFP haber ajansı ise ateşkesin müzakere sürecine temel oluşturacağını söyledi. Fransız Le Figaro ise "Rusya ve Türkiye, politik bir çözüm için kefil oluyor ve bu konuda aktif bir işbirliği yapıyor" dedi.