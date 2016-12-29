TSK'da 60 Bylock'çu subay tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcı oldukları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alınan ve bugün tutuklamaya sevk edilen 61 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme kanalını kullandıkları belirlenen ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 351 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubundan 65'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SORGULARI BİTTİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bünyesinde bulunan TSK personelinin savcılık işlemleri soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yapıldı.

60 TUTUKLAMA

Savcı Kökçü 61 şüpheliyi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklamaya sevk ederken 4 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı. Bu 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi. Askerlerin tutuklamaya sevk edildiği savcılık yazısında, şüphelilerin çeşitli rütbelerde askeri personel oldukları, kendi kullanımları ya da yakınlarına ait telefon hatlarında Bylock uygulamasının indirildiğinin tespit edildiği, haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklama kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

61 şüphelinin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları tamamlandı. 60 şüpheli terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.