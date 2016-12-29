Yalanlara sığındılar

Silivri’de hâkim karşısına çıkan 15 Temmuz sanığı polislerden Sarıyer Emniyeti Koruma Büro Amiri Adil Tiftik: Evimdeki FETÖ CD’si, engelli çocuğumun CD’lerinin arasından çıkmış. Oraya nasıl gelmiş hiç haberim yok

Silivri'de önceki gün görülmeye başlanan, 15 Temmuz sanıklarının hâkim karşısına çıktığı davada, sanıklar dün de darbe girişimindeki rollerini örtmek için yalanlara sığındı, kimisi de gözyaşı döktü. 29 polis hakkında açılan ilk davanın ikinci duruşmasında şu gelişmeler yaşandı:



Adil Tiftik (Sarıyer Emniyeti Koruma Büro Amiri): Yüzde 80 engelli çocuğum için göreve gitmedim. "Askerler gelirse direnmesinler, teslim olsunlar" demedim. FETÖ'nün tanıtımına ilişkin CD, evimde çocuğumun CD'leri arasından çıkmış. Nereden ve ne zaman geldiğine dair daha fazla bilgim yok. 16 Temmuz akşamı ise Huber Köşkü'nde görevlendirildim. Burada 7 ayrı noktada 6 zırhlı araç emrime verildi. 15 gün sabit olarak orada çalıştım. FETÖ üyeliği suçlamasıyla ilgili detaya girmek istemiyorum.



TELEFONUMU EŞİM YANINA ALMIŞ

Kamuran Güngör (Kâğıthane Emniyeti Güvenlik Büro Amiri): Osmanlı Arşivi'nin bulunduğu yerde Kâğıthane Kaymakamı halka bir konuşma yaptı. Ben "Silahları teslim edin, çatışmaya girmeyin" demedim. Evimde yapılan aramalarda telefonu teslim etmememle ilgili olarak; ben telefonu kapatmıştım. Eşim de dışarı çıkarken çantasına koyup yanına almış. Hatta eşime kızdım 'Bu benim aleyhime olacak bir şey' dedim.



Ferhat Apa (Komiser yardımcısı): Sosyal medyada, "TRT Genel Merkezi'ne girildiyse bu iş bitmiştir. Birileri sizi sokağa çıkmaya davet ederse itibar etmeyin, karanlık sokaklarda vatandaşın işi yoktur, sosyal medya kahramanlarına ve havuz medyasına itibar etmeyin" şeklindeki paylaşımı ben yapmadım.



Hakan Pekyılmaz: (Seyrantepe Polis Lojmanları'nın güvenliğinden sorumlu polis): (Lojman kapılarını kapattırdığı, giriş ve çıkışları engellediği iddiası üzerine) Açma kapama düğmesi yok. Giriş-çıkışın kontrolü bende değildi. Bu soruşturmayı yapan polisler de açığa alındı.



Ali Bozan (Polis): WhatsApp'tan "Ben Diyarbakır'a kaçıyorum", "Çevik askerin eline geçmiş deniyor doğru mu?", "Bu erin kafasını kesmişler, ne kadar salak bir milletiz" gibi paylaşımları bilgi amaçlı, espri olarak paylaştım. Bize 'Beklemede kalın' dendi. Ben de eşofmanımı giyip evde bekledim. Bylock'u, blok sayfası sanmıştım."



Soytürk Yıldız (Yeşilköy Polis Merkezi Amiri): FETÖ terör örgütünün Allah bin türlü belasını versin, bunu bana yaşattıkları için. Onlar yüzünden cezaevindeyim. Bende çıkan emniyet müdürlüğü sınav soruları, önceki yıllara ait. Sınavlara çalışmak için bulunduruyordum.



Eyüp Şahin (Motosikletli Timler Büro Amiri): (Ağlayarak) ByLock'u bir kez yükleyip kaldırdım. İkinci kez yüklenmesi güncellemeden kaynaklanabilir. Başkasının uşaklığını yapanlar gerçekte yaşamayan kişilerdir.



YALANI, MAHKEME BAŞKANI ORTAYA ÇIKARDI

FETÖ'ye ait Bank Asya'daki hesabının sorulması üzerine sanık polis Şahin Uluöz, "Türkiye'deki bankalardan ne işlemler yapılıyorsa ben de o işlemleri yaptım, aksi mümkün değildir" ifadesini kullandı. Mahkeme başkanı Fikret Demir, "Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'nın batmaması için bu bankaya para yatırıldığını bilmiyor musun" diye sordu. Sanık Uluöz, eskiden Şemdinli'de görev yaptığı için bilmediğini iddia etti. Demir, "Televizyonlarda görmedin mi? İnsanlar bu bankaya para yatırmak için kuyruğa girdi" deyince de Uluöz'ün avukatı araya girerek, Şemdinli'de görevli olduğu dönemde müvekkilinin banka kullanmak için fazla seçeneğinin olmadığını savundu. Başkan Demir ise "Şemdinli'de ben de görev yaptım. Orda hangi bankalar olduğunu bilirim" diye karşılık verdi.





21 polis için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis, 8 polis hakkında ise 15'er yıla kadar hapis isteniyor.



Mahkemede ağlayan Motosikletli Timler Büro Amiri Eyüp Şahin: "ByLock'u bir kez yükleyip sonra kaldırdım. Yüklenmiş görünmesi güncellemeden olabilir. Başkasının uşaklığını yapanlar gerçekte yaşamıyordur. 3-4 yıl önce çok kötü durumda olan adalet teşkilatının ayağa kalkacağına inanıyorum."



'ASKER GELİRSE NİYE DİRENEYİM?'

Bursa'da, 15 Temmuz gecesi "Asker gelirse neden direneceğim? Silahımızı teslim ederiz" dedikleri öne sürülen tutuklu sanıklar eski emniyet amiri Kadriye Kaçar (35), eski komiser Ergün Şimşek (45) ile eski polis memuru Murat Çelebi (42) ile tutuksuz yargılanan eski polis memuru Bayram Kara'nın (42) yargılanmasına dün başlandı.



TANIKLAR ANLATTI

Tanıklardan komiser C.S. ifadesinde, "Başpolis S.Ö. ile konuştuğumda bana Ergün Şimşek komiser tarafından Yenidoğan Mahallesi'ne gönderildiklerini söyledi, ben de 'İlk hedef belediye, kaymakamlık ve emniyet binalarıdır, uzun namlulu silahları alın binanın ön ve arka tarafını tutun' dedim" diye konuştu. C.S., ısrarla Yenidoğan Mahallesi'ne gönderildiklerini hatırlatarak şöyle devam etti: "Halkın arasında saat 05.00'e kadar görev yaptım. Arkadaşlar Murat Çelebi'nin 'Asker gelirse silahlarımızı teslim edelim' dediğini söyledi. Kadriye Kaçar'ın, 'Darbe gerçekleşti, bu iş bitmiştir' dediğini de, Y.E. ve İ.K. isimli polislerden duydum."



'KİMLE GEREKİRSE...'

Tanık polis memurlarından K.B. ise şöyle konuştu: "Murat Çelebi 'Asker gelirse silahımızı teslim etmemiz gerekir' dedi. Tepki gösterdim. Bana 'Dangalak kiminle çatışacaksın?' dedi. Ben de 'Kiminle çatışmamız gerekiyorsa onunla' dedim. Ergün komiser ile karşılaştım. Ne olduğunu sorunca 'Personelimiz arasında daha asker gelmeden silahını teslim edecek gönüllüler var' dedim. Murat'a tepki gösterecek diye beklerken 'Çık dışarı, buranın amiri var memuru var' dedi." Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.