2023 hedeflerine ulaşmada enerji lokomotif olacak

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak lokomotifin enerji olacağına inanıyoruz. O dönemde ilk nükleer reaktörü devreye almış, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerlileşmeyi sağlamış, % 20 doğalgaz depolama kapasitesine ulaşmış, doğalgaz ticaretinde önemli merkezlerden biri haline gelmiş bir Türkiye olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Sabah için yazdı



Sayın Cumhurbaşkanımızın "Büyük Türkiye" idealiyle ortaya koyduğu 2023 hedefleri, Türkiye'nin gerçekten hak ettiği, ulaşması gereken, bir noktada da geç kaldığımız noktayı betimliyor. Türkiye'nin son 14 yılda yakaladığı ekonomik büyüme ve demokratik gelişim bu hedeflere ulaşabileceğimizi gösteriyor. Dünyanın içinden geçtiği çatışmalar, kutuplaşmalar, ekonomik krizler çok büyük kırılmaların göstergesi. Bu kırılmalar esnasında Türkiye'nin ortaya koyacağı performans çok önemli. Bir dakika bile boşa geçirecek zamanımız yok. Gece gündüz demeden çalışacağız. Biz, enerjinin bu hedeflere ulaşmada lokomotif olacağına inanıyoruz.

ENERJİDE SİGORTAMIZ OLACAK

ENERJİ DİPLOMASİSİNDE "BARIŞ" KRİTERİ

2023 yolunda izlediğimiz stratejilerimizin ilk ayağını doğalgaz arz güvenliğini teminat altına almak oluşturuyor. Bu alanda çok boyutlu politikalar izliyoruz. Bir tarafta bölgemizde dost ve müttefiklerimizin arz güvenliğine katkı sağlamayı hedeflerken, diğer tarafta giriştiğimiz işbirliklerinin bulunduğumuz coğrafya ve dünyaya barış, huzur ve istikrar getirmesini önceliyoruz. Karşılıklı "kazan-kazan" ilkesine dayalı, bölgesel arz güvenliğini önceleyen, küresel huzur ve istikrara katkı yapacağına inandığımız tüm projelerin müttefiki oluyoruz. TANAP, Türk Akımı, Doğu Akdeniz gazının Türkiye'ye taşınmasına da aynı çerçeveden bakıyoruz.

TÜRKİYE'NİN ENERJİDE 2016 YILI BÖYLE GEÇTİ



YÜZDE 20'LİK DEPO KAPASİTESİ

Arz güvenliğimizi garanti altına almak için önem verdiğimiz ikinci alan doğalgaz depolama projeleri. Yıllık 1 milyar m3 gaz depolama kapasitesine sahip Tuz Gölü depolama projemizin ilk ilk bölümü bu yıl kullanıma girecek. 2023 yılında yıllık tüketimimizin yüzde 20'si kadar depolama kapasitesine ulaşmayı ve bu alanda güven veren bir kapasiteye sahip olmayı hedefliyoruz. Diğer tarafta, yüzer LNG terminalleri olan FSRU projelerinin ilkini ülkemize kazandırdık. İnşallah 2023'e kadar en az bir FSRU projesini daha hayata geçireceğiz. BOTAŞ'a ait Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nin günlük gazlaştırma (send-out) kapasitesinin de %50 artırılması için çalışmalarımıza hız kazandırdık. 2016 yılında kapasitesi yüzde 50 artırılan Egegaz LNG Terminali'nin toplam 24.8 milyon Sm3 olan günlük gazlaştırma ve sevk kapasitesi de 2017'de kademeli olarak 39.8 milyon Sm3'e çıkacak.

BERAT ALBAYRAK "KUKLALARA DEĞİL, KUKLACILARA SESLENİYORUM"



DAHA ÇOK YERLİ DAHA ÇOK YENİLENEBİLİR

Arz güvenliği stratejimizin ikinci ayağını elektrik alanında arz güvenliği oluşturuyor. Önümüzdeki 10 yılda en az 50 bin mw'lık bir kurulu gücü kapasitemize eklemeyi hedefliyoruz. Mottomuzu "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" olarak belirledik. Bir taraftan altyapıyı düşük maliyetlerle güçlendirirken, diğer taraftan cari açığımızın azalmasına katkı sağlamak için "Artık ithal yöntemleri bir kenara bırakalım" diyoruz. Enerji alanında artık teknoloji ithal eden bir ülke değil, teknoloji ihraç eden, bölgesinin Ar-Ge ve üretim merkezi bir Türkiye'yi hep birlikte sağlamamız gerekiyor.



5 BİN MW YERLİ KÖMÜR SANTRALİ

"Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı" (YEKA) projesi ile Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki gelişmelere ayak uydurmasını ve bu alanda bir üretim üssü haline gelmesini amaçlıyoruz. 2023'e kadar kademeli olarak artırmak suretiyle yıllık 5 milyon metre sondaj rakamlarına ulaşarak ülkemizin yeraltı zenginliklerini tamamen ortaya çıkaracağız. "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" mottomuzun ikinci yerli ayağını "kömür" oluşturuyor. Yerli kömürden elektrik üretimimiz yüzde 16 seviyesinde. Bu seviyeye son bir yıldaki teşvik ve destek politikaları ile yüzde 30'luk artış neticesinde geldik. 2023'te hedefimiz 5 bin MW yerli kömüre dayalı yeni santral.

BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE'Yİ YERLİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPACAĞIZ