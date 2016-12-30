Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 257 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 257 hedefi imha edilirken, 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 129 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan hedef alınarak bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 257 hedefi imha edilirken, 38 terörist öldürüldü. DEAŞ'lı teröristlerin Al Azrak güneyindeki unsurlarımıza yönelik saldırısı sonucu ise 1 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın sonu durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 222 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtlarıyla ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlanmış; bu kapsamda DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları da kullanılamaz hale getirilmiştir.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash'da bulunan 17 DEAŞ hedefi imha edilmiş, DEAŞ mensuplarınca kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 31 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 423 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda DEAŞ'ın Al Azrak güneyindeki unsurlarımıza yönelik saldırısı sonucu 1 kahraman personelimiz şehit olmuş, 5 kahraman personelimiz ise yaralanmıştır. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır."