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67 çu TSK mensubuna ya sevk

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 14:48
67 Bylockçu TSK mensubuna tutuklamaya sevk
67 Bylockçu TSK mensubuna tutuklamaya sevk

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcı oldukları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alınan 67 şahıs ya sevk edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme kanalını kullandıkları belirlenen ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri'nde görevli 35 , Kara Kuvvetleri'nde görevli 17 , Hava Kuvvetleri'nde görevli 15 çeşitli rütbelerdeki toplam 67 şahıs ya sevk edildi.

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık işlemleri soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ...

Savcı Kökçü 67 şüpheliyi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklamaya sevk etti. Askerlerin tutuklamaya sevk edildiği savcılık yazısında, şüphelilerin çeşitli rütbelerde askeri personel oldukları, kendi kullanımları ya da yakınlarına ait telefon hatlarında uygulamasının indirildiğinin tespit edildiği, haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklama kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

60 SUBAY DÜN TUTUKLANMIŞTI

Bilindiği gibi aynı suç kapsamında gözaltına alınan 61 şüphelinin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları tamamlanmış, 60 ByLock'çu subay dün terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalmıştı.