67 Bylockçu TSK mensubuna tutuklamaya sevk

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcı oldukları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alınan 67 asker şahıs tutuklamaya sevk edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme kanalını kullandıkları belirlenen ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri'nde görevli 35 , Kara Kuvvetleri'nde görevli 17 , Hava Kuvvetleri'nde görevli 15 çeşitli rütbelerdeki toplam 67 asker şahıs tutuklamaya sevk edildi.

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık işlemleri soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ...

Savcı Kökçü 67 şüpheliyi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklamaya sevk etti. Askerlerin tutuklamaya sevk edildiği savcılık yazısında, şüphelilerin çeşitli rütbelerde askeri personel oldukları, kendi kullanımları ya da yakınlarına ait telefon hatlarında Bylock uygulamasının indirildiğinin tespit edildiği, haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden tutuklama kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

60 SUBAY DÜN TUTUKLANMIŞTI

Bilindiği gibi aynı suç kapsamında gözaltına alınan 61 şüphelinin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları tamamlanmış, 60 ByLock'çu subay dün terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalmıştı.