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ARKADAŞINA GÖNDER Adana'da DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 07:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 07:58
Adana'da DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında
Adana'da DEAŞ operasyonu: 40 kişi gözaltında

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'e üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kentte sabah erken saatlerde bazı adreslere özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopterinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 40 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.