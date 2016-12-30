Ahmet Şık tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Önceki gün gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Gazeteci Ahmet Şık tutuklanmak üzere nöbetçi sulh ceza Hakimliğine sevk edildi

Önceki gün gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SORULARA YANIT VERMEMİŞTİ

'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Ahmet Şık, savcının sorularına yanıt vermemiş sabah saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şık'ın, 'Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak'la suçlandığı belirtilmişti