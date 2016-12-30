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Alçıdan külçe altına FETÖ gözaltısı

  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 10:39
Alçıdan külçe altına FETÖ gözaltısı
Alçıdan külçe altına FETÖ gözaltısı

Antalya'da alçıdan külçe altınlar ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişi bu kez de FETÖ'den gözaltına alındı.

Antalya Kemer'de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar sonrası başlatılan ve ekiplerin 3 günlük arayışı sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarılmasıyla tamamlanan soruşturmaya ilişkin daha önce kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

BU KEZ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği açıklanan M.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak Antalya'ya götürüldü.